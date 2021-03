La letteratura incontra l'arte a Palazzo Farnese: otto autori nei due giorni di "Oro Festival"

Palazzo Farnese di Caprarola: in arrivo il fine settimana letterario di “Oro Festival”. Il 20 e 21 marzo prossimi le dirette streaming con gli autori. Tra questi Serena Dandini, Aldo Cazzullo, Pupi Avati, Ema Stokholma.



L’appuntamento con “Oro Festival”, organizzato da ministero per la Cultura e Comune di Caprarola, grazie al contributo della Regione, per parlare di letteratura e storia nello scenario unico di Palazzo Farnese, sarà in diretta streaming. Tra gli ospiti di sabato 20 anche Massimo Osanna, direttore generale dei musei del ministero della Cultura; e Giovanni Bastianelli, direttore dell’Ente nazionale per il turismo. A seguire “Frammenti”, otto pillole dal Palazzo Farnese a cura della direttrice Marina Cogotti, che apriranno ognuno degli 8 incontri.

Dunque sabato il via alle ore 12 con Serena Dandini e il suo “La vasca del Fuhrer” (Einaudi), il viaggio che l’autrice ha compiuto sulle tracce di Lee Miller Penrose. Alle 15 spazio a Gennaro Sangiuliano con “Reagan, il presidente che cambiò la politica americana” (Mondadori), l’analisi del direttore del Tg2. Alle ore 16.30 Pupi Avati proporrà “L’archivio del Diavolo” (Solferino), il romanzo di uno dei più grandi registi e autori del cinema italiano. Chiude la giornata Ema Stokholma con “Per il mio bene” (HarperCollins) alle ore 18, testimonianza del suo passato di violenze familiari e redenzione a lungo cercata.

Domenica 21 spazio a Paolo Genovese con “Supereroi” (Einaudi): la storia di Anna e Marco, una narrazione che commuoverà. Alle ore 15 Chiara Francini con “Il cielo stellato fa le fusa” (Rizzoli): un Decamerone moderno ambientato sulle colline fiorentine. Alle 16.30 Aldo Cazzullo propone “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”. Nel settecentesimo anniversario della morte del più grande poeta della storia. Chiude il festival alle 18 Antonio Forcellino, architetto e restauratore, con “La Cappella Sistina, racconto di un capolavoro” (Laterza).

Tutti gli eventi saranno in dietta streaming su: pagine di Caffeina; canale della Direzione regionale musei Lazio; Comune Caprarola informa, oltre che sui canali tv PrimaFree e Tln. Oro Festival è curato dall'Associazione Compagnia del teatro Caffeina.

