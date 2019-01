Avati e Mastandrea aprono a Monopoli il "Sudestival"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista Pupi Avati e l’attore e regista Valerio Mastandrea inaugurano a Monopoli la 20ma edizione di Sudestival, «Il Festival lungo un inverno» dedicato al cinema d’autore italiano. A dare il via al festival, il 25 gennaio, sarà la mostra fotografica “Pupi Avati. Parenti, amici e altri estranei”, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna e dedicata ai cinquant’anni di cinema del regista. L’esposizione, che ripercorre la storia di uno dei più interessanti, poliedrici e prolifici autori del cinema italiano, sarà inaugurata alla presenza di Avati nel Castello Carlo V di Monopoli e resterà aperta fino al 30 marzo, giornata conclusiva del festival.Alle 21 ci sarà l’inaugurazione della manifestazione nel Teatro Auditorium Radar di Monopoli. Ospite d’onore della serata il maestro Avati, che, dopo una conversazione con Michele Suma ed il pubblico, darà il via al Sudestival 2019 con l’introduzione e la proiezione del suo film “La seconda notte di nozze” (2005). Sabato 26 gennaio ci sarà una giornata interamente dedicata agli eventi speciali. Ad aprire il programma alle 18 nel Cinema Vittoria, l’omaggio alla Giornata della Memoria con l’anteprima europea di “Chi scriverà la nostra Storia”, il docufilm della regista Roberta Grossman - prodotto da Nancy Spielberg, che uscirà nelle sale italiane ed europee il giorno successivo - in cui si ricostruisce la storia dell’archivio segreto del ghetto di Varsavia: un lascito di sessantamila pagine di diari, manifesti, fotografie e oggetti. Ci sarà poi in serata la proiezione di “Ride”, esordio alla regia dell’attore Valerio Mastandrea presentato all’ultimo Torino Film Festival. Il film racconta la storia di una donna che a seguito della perdita del marito in un incidente sul lavoro si trova a fare i conti con se stessa e il dolore che la travolge. Mastandrea e l’attrice protagonista Chiara Martegiani saranno presenti in sala per incontrare il pubblico. Per l’occasione, Lifestyle Show Awards, che ogni anno premia le personalità che si sono contraddistinte nel mondo della tv, musica, radio, cinema e lifestyle, assegnerà per il ventennale della manifestazione il premio alla carriera a Pupi Avati, mentre quello di personaggio maschile dell’anno a Valerio Mastandrea.