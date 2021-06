Lunedì 28 Giugno 2021, 06:45

Colpi contro l’elicottero su cui viaggiava il sindaco di Capodimonte, in corso le indagini. Gli investigatori della Squadra mobile da alcuni giorni stanno cercando di fare luce sull’incidente avvenuto domenica scorsa tra campagne tra Capodimonte e Marta.

Il sindaco di Capodimonte, Antonio De Rossi, era in volo su un piccolo elicottero con alcuni amici quando all’improvviso avrebbero sentito dei rumori. Il pilota avrebbe quindi spento i motori, pensando a un gusto, ed effettuato un atterraggio di emergenza. A terra sindaco e amici avrebbero notato delle lesioni sul veivolo (turboelica a 5 posti), probabilmente provocate da un proiettile. Forse di un fucile a pallettoni. Il sindaco ha subito presentato denuncia in Questura e la Squadra mobile ha iniziato a indagare per capire meglio cosa possa essere successo.

Al momento però niente di certo, se non quanto dichiarato in fase di denuncia dal sindaco De Rossi e dai suoi compagni di volo. Il pilota dell'elicottero avrebbe sentito dei rumori durante il volo e una volta atterrato si sarebbe accorto di alcune scheggiature sul velivolo, ipotizzando che potesse trattarsi di lesioni provocate da un proiettile. Sul posto oltre alla mobile anche la Scientifica per tutti i rilievi del caso, la zona è stata circoscritta per raccogliere altre prove che possano dare una chiave di lettura all’accaduto. Quanto successo domenica mattina scorsa nello spazio aereo sopra il lago di Bolsena, tra le campagne di Capodimonte e Marta, resta un giallo e nessuna ipotesi però essere completamente esclusa.

Nei prossimi giorni la Scientifica ultimerà le analisi sui campioni prelevati, che potrebbero portare a una svolte alle indagini della Squadra Mobile.