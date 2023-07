Lunedì 24 Luglio 2023, 08:26

Gli eroi sono quattro golden retriever - Rio, 3 anni; Anael, 2; Mira, 7 anni; e Philyp, 2 anni alla prima estate da cane bagnino per la Scuola italiana cani salvataggio (Sics) - color champagne, pelo morbido e lungo, musetto da malandrini. Solo loro che, fra sabato e ieri, hanno salvato due donne, a Montalto di Castro nel viterbese, in due diversi episodi a distanza di poche ore uno dall'altro, su una spiaggia frequentata da molt romani.

I DUE SOCCORSI

Il primo caso, nel pomeriggio di venerdì, verso le 16.30, nel tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento Il Gabbiano e quello dell'Aeronautica Militare, una ragazza di 22 anni, di nazionalità lettone in Italia per il progetto Erasmus, si era allontanata da sola per fare il bagno ma, a causa della forte corrente e del mare mosso, si era resa conto di non poter tornare a riva. È stata lei stessa a chiedere aiuto, alzando le braccia e richiamando l'attenzione delle unità cinofile che la stavano già monitorando dalla loro postazione.

A quel punto, sono entrati in azione Mira e Philyp che si sono lanciati tra le onde riuscendo a mettere in sicurezza la ragazza che era a circa 130 metri dalla riva e riportata sul bagnasciuga. Allertata immediatamente la guardia costiera di Montalto di Castro, con la quale la Sics opera in stretta sinergia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con moto ad acqua. «Grazie mille! Avere una postazione di cani bagnino aggiuntiva è stato molto importante». Con queste parole la ragazza ha ringraziato i volontari Sics che l'hanno soccorsa.

Il secondo episodio è avvenuto nella mattina di ieri: a pochi metri da dove era stata salvata il giorno prima la ragazza lettone, una donna romana di 50 anni, in vacanza, è stata soccorsa da Rio e Anael. La signora era finita in una pericolosa buca a circa 50 metri dalla riva, da cui non riusciva ad uscire. La forte corrente le impediva di spostarsi: in difficoltà e impaurita, la donna ha dato l'allarme. Anche in questo caso, i due cani si sono gettati in acqua mettendola in salvo.

IL PRECEDENTE DI MIRA

GUARDIA COSTIERA

Il salvataggio della ragazza lettone non è il primo che Mira porta a termine. Due anni fa, quindi quando aveva solo 5 anni, lei era uno dei tre golden che misero in salvo, a Sperlonga, ben 14 persone: tre famiglie, con otto bambini tra i 6 e i 12 anni, vennero soccorsi ad inizio agosto 2021, nel tratto di litorale tra la spiaggia libera denominata Spiaggia dell'Angolo e il Lido Altamarea. Il gruppo si trovava a circa 100 metri dalla riva a bordo di materassini, canotti e una tavola da surf. A causa del repentino ingrossarsi del mare, i bagnanti vennero trascinati dalla corrente senza riuscire a rientrare a riva e, anzi, con le onde che avevano rovesciato alcuni canotti. In soccorso, intervennero i labrador Eros di 4 anni, Mya di 7 anni e, appunto, Mira che, effettuando più viaggi, riuscirono a portare in salvo, in una ventina di minuti, tutti i bagnanti.La nuova postazione dei cani bagnino Sics tra gli stabilimenti il Gabbiano e Aeronautica è stata decisa dalla Guardia Costiera e dall'Amministrazione comunale, subito dopo gli incidenti avvenuti le settimane scorse, per incrementare il livello di sicurezza della zona. Il lavoro della task force della Scuola italiana cani salvataggio entra nel vivo della stagione. Con le sue circa 350 unità cinofile sarà in servizio nel week end e il giorno di Ferragosto fino alla fine di agosto, nell'ambito del progetto Cani Eroi per la prevenzione e la sicurezza in mare.

Fernando M. Magliaro