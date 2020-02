Calcata ha festeggiato i cento anni di Cecilia Giulianelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonna Cecilia ha festeggiato i primi cento anni a Calcata.C’erano proprio tutti al teatro comunale a ricordare il traguardo raggiunto da Cecilia Giulianelli, nata a Calcata il 31 gennaio 1920.La festa ha coinvolto l'intera comunità e si è messa in moto sia la banda musicale e sia l'amministrazione comunale, che insieme hanno trasmesso a Cecilia l'affetto e il calore di un intera comunità.Accompagnata della sua famiglia, le tre figlie, i nipoti ed i pronipoti, al termine della cerimonia Cecilia ha assistito ai fuochi d'artificio in suo onore. Tra i primi a fargli gli auguri il Sindaco Sandra Pandolfi, che ha definendo Cecilia «una risorsa importante e preziosa per Calcata, con la sua memoria storica testimone per le nuove generazioni».Da autentica star della serata Cecilia, si è sottoposta anche alle domande della gente e su "qual è il segreto per arrivare a 100 anni così in buona salute: «Voler bene a tutti e l'amore della famiglia», ha risposto. L'amministrazione comunale ha donato alla festeggiata una targa ricordo ed un omaggio floreale.