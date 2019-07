Boy scout precipita in un burrone, recuperato dopo due ore dall'elicottero e trasferito al Gemelli

E' stato soccorso con l'elicottero dopo circa due ore, dopo essere caduto in un dirupo facendo un volo di 15 metri. Brutta avventura per un giovane di 15 anni, boy-scout impegnato in un raduno nella zona di Bassano Romano (Viterbo) al Baden Powell park.



Il ragazzo oggi nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, a Bassano Romano, era impegnato in un escursione con altri giovani nella macchia intorno al paese. All'improvviso è caduto in una zona impervia del bosco, facendo un volo di circa 15 metri. Scattato l'allarme. sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco inssieme ai carabinieri. Successivamente è stato deciso di impiegare l'eliambulanza del 118.



E' stato poi il velivolo a issare a bordo il ferito, che era cosciente e apparentemente non in pericolo di vita. IL personale sanitario ha predisposto il suo trasferimento al policlinico Gemelli di Roma.