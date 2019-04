Boy scout, esplode lo scandalo abusi: «Dodicimila vittime di molestie negli Usa»

Esplode lo scandalo abusi nei boy scout statunitensi. A rivelarne la portata è stata l'esperta Janet Warren, docente all'University of Virginia, durante la sua testimonianza in un processo per molestie su minori in una compagnia teatrale per bambini a Minneapolis, in Minnesota. Quasi 8.000 boy scout d'America sono stati accusati di abusi sessuali su minori dal 1944, e per questo sono stati cacciati dall'organizzazione. Dal 1944 al 2016, secondo i dati riportati dai media americani, 7.819 leader e volontari avrebbero abusato sessualmente di 12.254 vittime.

Over 200 Boy Scouts are claiming they were sexually abused in the organization. https://t.co/pAklRPUNNh pic.twitter.com/kdnvGWUOam — USA TODAY Video (@usatodayvideo) 24 aprile 2019

