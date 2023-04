Bolsena, ragazza precipita dal balcone di casa: è grave

Una ragazza di 29 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione. E' successo questa mattina nel centro di Bolsena. Il balcone si trova al secondo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri, la ragazza è stata trasportata in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma con l'eliambulanza. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della caduta.

L'episodio è avvenuto a circa 24 ore dal fatto simile successo nel centro storico di Viterbo, dove una donna dominicana è morta precipitando dal balcone della sua casa, sempre al secondo piano, mentre cercava di salire sul terrazzo dall'esterno per andare a prendere il suo cane, che era rimasto chiuso fuori.