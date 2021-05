Finge di vendere tagliaerba sul web, si fa pagare e scappa

In vendita tagliaerba, ma era una truffa I carabinieri della stazione di Blera hanno portato avanti una mirata attività investigativa in seguito a una querela sporta da un cittadino del posto che aveva spiegato di aver pagato 350 euro per acquistare un trattoretto tagliaerba, su una piattaforma di vendita online, ma una volta versati i soldi ha visto sparire l’annuncio di vendita e il presunto venditore.

I militari sono riusciti a risalire al truffatore, un uomo di origini pugliesi, lo hanno identificato e denunciato per truffa aggravata.

Ultimo aggiornamento: 13:31

