Venerdì 11 Febbraio 2022, 07:00

Beccato per tre volte con la droga e senza green pass su un autobus, domiciliari per 23enne recidivo. Mercoledì sera i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo, a seguito di un controllo effettuato a campione a bordo degli autobus, per verificare il corretto uso dei dispositivi di protezione sanitaria collegati alla pandemia da covid 19, hanno sorpreso un cittadino originario del Gambia, residente ad Acquapendente, che era salito a bordo del bus alla ferma del Riello sprovvisto di green pass, ed era per altro già recidivo, oltre che illegalmente a Viterbo, poiché avvisato orale di polizia era sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

I carabinieri hanno quindi deciso prima di procedere alle sanzioni ed alla denuncia di perquisirlo, e lo hanno trovato in possesso di 20 grammi di hashish già divisa in dosi oltre ad un bilancino di precisione. Immediatamente lo hanno dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e violazione dell’obbligo di dimora, oltre ad averlo sanzionato con 800 euro per avere, con recidiva, violato le norme per il contenimento della pandemia. Il ragazzo era stato già fermato due volte a gennaio per gli stessi motivi.

Ieri mattina davanti alla giudice del Tribunale di Viterbo durante la direttissima non ha fornito spiegazioni. La giudice ha quindi convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. Un aggravamento della misura già in essere, visto che l'obbligo di dimora non aveva sortito effetto. Il ragazzo infatti durante la perquisizione è stato trovato anche con 400 euro, frutto secondo il giudice dello spaccio.