Lunedì 4 Ottobre 2021, 18:09

Emanuele Maggi ottiene il bis. Il sindaco uscente conferma la fascia tricolore a Bassano Romano: con la sua lista Bassano insieme ha ottenuto 1.454 voti, il 54,91 per cento. Il suo rivale, Carlo Pellegrini (Vivere Bassano) è arrivato a 1.194, il 45,09.

Leggermente in calo l'affluenza: l'ultima volta che si era andati a votare per il rinnovo del consiglio comunale qui era stata del 75,22, ora qualche punto in meno con il 71,63.