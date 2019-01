Bagnaia, denuncia della band Inna Cantina Sound: «Circondati e picchiati dai fascisti a fine concerto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Circondati, insultati e pestati dai fascisti». A denunciare l’episodio è la band romana Inna Cantina Sound, che si è esibita mercoledì sera a Bagnaia. Alla fine del concerto, mentre stavano caricando i loro strumenti: uno di loro è finito al pronto soccorso. Tutto a causa dei testi delle loro canzoni.Ecco il racconto della band. «È inammissibile – dicono – che nel 2019 succedano ancora episodi di violenza e fascismo contro chi esprime il suo pensiero attraverso la musica. L’aggressione fisica e verbale che abbiamo subito a fine concerto è un fatto grave che scegliamo di condividere e denunciare pubblicamente: alle due di notte a Bagnaia (Viterbo), mentre caricavamo gli strumenti dopo un bellissimo concerto, siamo stati accerchiati e insultati per i versi delle nostre canzoni da un gruppetto di fascisti e uno di noi è finito al pronto soccorso per i pugni ricevuti».Gli Inna Cantina Sound hanno molto seguito, la loro pagina Facebook conta quasi 10 mila iscritti. E dopo i fatti denunciati decidono di andare avanti. «Evidentemente – spiegano - questa è la gente che ancora oggi c’è in Italia, ma noi non smetteremo di cantare la nostra musica e portare avanti le nostre idee. Nonostante le minacce non ci fermeremo mai nel portare avanti un messaggio antifascista e antirazzista e nel combattere ogni giorno per un mondo migliore».Il lato positivo: le dimostrazioni di vicinanza ricevute e la reazione positiva della gente, cui ora si rivolgono così: «Ringraziamo l’organizzazione e tutte le persone che hanno ballato e cantato con noi – concludono - e che ora ci stanno scrivendo esprimendoci la loro solidarietà. Eravate in tanti, gente di cuore, ed è quella la migliore risposta che abbiamo già dato a tutto. L’Italia non sarà mai nera!».