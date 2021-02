Allerta neve a Viterbo, domani chiuse tutte le scuole

Domani, sabato 13 febbraio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nel territorio del comune di Viterbo, compresi gli asili nido. Lo ha disposto il sindaco Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza. Il provvedimento fa seguito alla nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio dello scorso 9 febbraio che segnalava la concreta possibilità, a partire dalla data odierna, di un repentino abbassamento delle temperature con precipitazioni nevose anche a quote molto basse. «Le scuole aperte di sabato non sono molte - spiega Arena -. Ho ritenuto comunque opportuno firmare ora l’ordinanza anziché aspettare questa sera o ancora più tardivamente domattina, in modo da far organizzare per tempo le famiglie. In caso di precipitazioni nevose si raccomanda inoltre di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari, in modo da non creare ostacolo alla circolazione di eventuali mezzi di intervento tecnico e/o soccorso».

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sulla home del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .

