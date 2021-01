Alessandro Tuia, primo gol in serie A del calciatore di Civita Castellana

Il 2021 calcistico a Civita Castellana si è aperto nel migliore dei modi.

Alessandro Tuia, classe '90, difensore civitonico in forza al Benevento, contro il Cagliari ha realizzato il primo gol in serie A con un colpo di testa alla fine del primo tempo.

E' anche il primo di un calciatore nato a Civita Castellana che realizza una rete nella massima serie.

Un gol pesante e storico per lui, quello realizzato dal centrale difensivo giallorosso, poiché la formazione di Inzaghi ha incassato anche tre punti che gli sono valse la terza vittoria stagionale.

Si è naturalmente scatenato il popolo dei suoi ammiratori su facebook con una valanga di complimenti:“ Sei l’orgoglio del calcio civitonico”; “ Te lo meriti “; “ Sei un mito”; “ Mario sarà felice”, “ Campione” e via dicendo. Tra i primi a felicitarsi con il giocatore sono stati il sindaco Luca Giampieri e il presidente della Flaminia Calcio Francesco Bravini. Alessandro Tuia è cresciuto nella Lazio dove ha esordito in serie A nella stagione 2008/ 2009 contro la Juventus. Poi ha indossato la casacca di Monza, Foligno, Salernitana e infine Benevento con cui ha conquistato la promozione in serie A.

E’ figlio d’arte,Alessandro: il papà Roberto è stato un discreto calciatore dilettante e la mamma Stefania ha giocato in serie B nella Pallavolo Civita Castellana.

