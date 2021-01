Civita Castellana, un secolo di calcio: Tuia dona il gol in serie A

Il centenario del calcio a Civita Castellana parte della serie A. Il primo gol realizzato nella massima serie da Alessandro Tuia, difensore del Benevento mercoledì a Cagliari ha fatto felici i tifosi della squadra campana, ma soprattutto quelli civitonici. A cento anni (1921) dal battesimo della prima squadra di calcio locale, nella città delle ceramiche i festeggiamenti sono iniziati nel migliore dei modi. Alessandro 30 anni, si è tolto la soddisfazione di segnare il suo primo gol in A, che difficilmente potrà dimenticare, anche perché ha regalato tre punti pesanti alla squadra di Pippo Inzaghi. Se fosse capitato a Ronaldo di realizzare la stessa rete con quello stacco imperioso in sospensione se ne sarebbe parlato per chissà quanto temo. A fine gara non ha nascosto la sua contentezza: Non ci sono parole per esprimere un'emozione così ha sottolineato- : felice per il gol e soprattutto per questa importantissima vittoria. E' stata la ciliegina sulla torta di una domenica speciale per me. Ho rivistole immagini, mi sono reso conto che, con l'esultanza, mi sono tolto di dosso un peso enorme. Voglio godermi questo momento, anche se durerà poco perché sabato saremo di nuovo in campo.

Tanti i messaggi di congratulazioni che gli sono arrivati dalla sua città natale. A partire da quelli del presidente della Flaminia calcio Francesco Bravini a quelli del Sindaco Luca Giampieri. E' una soddisfazione che riempie di orgoglio una comunità intera hanno detto. Alessandro Tuia, classe 90, ha tirato i primi calci al pallone al Madami con il Pool Industrie Civita Castellana ( foto). Il suo primo allenatore è stato Alfredo Manoni: «Già si vedeva che aveva la stoffa di calciatore- ricorda- la rete è il premio alla sue serietà e determinazione».

Poi insieme a Francesco Lazzarini, oggi capitano della Flaminia, Federico Carvetti e Alvaro Cavalieri sono passati nel settore giovanile della Lazio. Con la società biancoceleste e rimasto dieci anni. In quel periodo ha indossato anche la casacca delle varie nazionali giovanili e il 31 maggio a Torino contro la Juventus c'è stato l'esordio in A.

Poi è andato al Manza dove ha realizzato la prima rete tra i professionisti, successivamente è andato al Foligno e poi alla Salernitana dove ha giocato sia in Lega Pro ( due promozioni) che in serie B collezionando 130 presenza e due reti. Dalla stagione 2018 gioca nel Benevento dove ha vinto il campionato di serie B. Nella sua carriera ha subito due operazioni al ginocchio. E' figlio d'arte: il padre Roberto è stato un buon giocatore dilettante, mentre la madre Stefania ha giocato in serie B con la Pallavolo Civita Castellana.

