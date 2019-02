Al Teatro Petrolini di Ronciglione in scena "Call Center 3.0". Commedia con apericena gratuito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Giorgio Pasotti sbarca al teatro comunale Petrolini di Ronciglione (Viterbo) la comicità di "Call center 3.0 – Un mondo migliore è possibile", in anteprima nazionale. Lo spettacolo inizia alle ore 21 di venerdì 15, ma gli spettatori sono invitati ad arrivare in anticipo per l'apericena gratuito promosso dall'Istituzione comunale Teatro.L'apericena che precede lo spettacolo, incluso nel costo del biglietto, come ha dichiarato il consigliere delegato al teatro, Mauro Scialanca, è «un'iniziativa carina pensata per coinvolgere il pubblico a 360°, prima, durante e dopo lo spettacolo con autografi e foto insieme agli attori». Un cast comico d'eccezione, composto da Franco Oppini, Milena Miconi, Luca Capuano, Karin Proia, Pietro Genuardi, Roberto D'Alessandro e Cecilia Taddei. Lo spettacolo è scritto e diretto da Roberto D'Alessandro; una produzione di Mauro Atturo e Nicola Canonico.Chi di noi non ha mai ricevuto una telefonata da un Call Center? E’ il 31 dicembre e Giovanna per raggiungere l’obiettivo annuale compone un numero di telefono che cambierà le sorti di tutti. Sembrava essere una delle tante per Giovanna che l'ultimo giorno dell'anno si ostina a raggiungere il suo obiettivo di fine produzione ed invece compone un numero di telefono che coinvolgerà l’intero Call Center in un episodio dal risvolto tragicomico. Una commedia di situazione, dove l’umanità dei personaggi e i loro rapporti animano una notte di San Silvestro per tutti indimenticabile.Biglietti anche online su Ciaotickets o alla Tabaccheria Centrale di Scialanca in piazza Vittorio Emanuele 19 (biglietto intero 20 euro - ridotto 16). Per info: 338-2295379 o 366-9731522.