Ronciglione, Luciano Capponi ha presentato la sua nuova creatura "United"

Luciano Capponi non si smentisce mai. Il vulcanico neo presidente del Ronciglione United (ex presidente Monterosi) ha presentato alla città e ai tifosi il programma delle prossime stagioni sportive che puntano ad arrivare in serie C e forse oltre. Dopo quanto accaduto a Monterosi è difficile non credergli.

Ha proposto alla platea del teatro Petrolini un monologo recitato dall'attore Giulio Brando e un docufilm scritto e realizzato da lui stesso "Sulle ali di Ronciglione" che porterà in giro per il mondo la cittadina cimina.

«Un omaggio poetico - ha sottolineato Capponi - ad una cittadina che tra grandi carnevali e corse di cavalli senza fantini ha un ruolo di primo piano nella Tuscia».

In platea amministratori comunali, dirigenti della società sportiva, il tecnico Leonardo Menichini e simpatizzanti di un progetto in grado di portare il calcio ronciglionese a livello nazionale.

Presente anche il Coni Lazio con il suo fiduciario Marco Marcucci (che oltretutto ha realizzato la prima rete della storia della società) che ha portato il saluto del presidente regionale Riccardo Viola.