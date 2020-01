"Auguri Petrolini": brindisi a Monti

Un compleanno speciale, decisamente insolito ma, soprattutto, una festa spontanea quella organizzata per il 136° compleanno di Ettore Petrolini al Rione Monti. Appuntamento sotto la finestra della casa dell’artista, specializzato nel genere comico, dove tra un Gastone e un Tanto Pè Cantà si sono ritrovati numerosi musicisti, cantanti, poeti, maghi, ballerini, burlesquer, per portare, in una sorta di processione, la sagoma lignea di Petrolini, prestata dal Salone Margherita e da Pier Francesco Pingitore. Una parata allegra, spensierata, capitanata da Mirkaccio Dettori, musicista e attore di varietà, nella quale mandolini e fisarmoniche hanno regalato a curiosi, turisti ed estimatori, concerti improvvisati nelle piazze e nelle vie dello storico quartiere.

E in questa cornice surreale vino e salame per il pubblico, ma anche torta con tanto di candeline portata dalla sciantosa Madame de Freitas della Conventicola degli Ultramoderni, seguita in corteo, tra gli altri, da Monsieur David, la bella Damiana Ardito, Diego Tigrotto, Adel Tirant, Domenica Stornelli, Davide Toffolo, Adriano Bono, Mike Lu Ponte e Franco Petrolini, tutti uniti per gridare: “Evviva Petrolini”.

