Al fuoco appartamento a Sutri, i carabinieri salvano donna e domano le fiamme

Salvano donna dalle fiamme e spengono incendio.

Giovedì scorso a Sutri, i carabinieri della stazione insieme ai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Ronciglione, sono intervenuti in via Giovanni XXIII dove era stato segnalato un appartamento in fiamme con una persona ferita.

I carabinieri appena giunti sul posto hanno immediatamente visto che dall’appartamento usciva del fumo e sul pianerottolo antistante l’ingresso vi era un’anziana signora avvolta in una coperta e sorretta da un’altra donna. Verificate preliminarmente le condizioni di salute dell’anziana, e allertato il personale medico del 118 oltre i vigili del Fuoco, i carabinieri sono entrati all’interno dell’appartamento per verificare se vi fossero altre persone da mettere in salvo.

L’accesso è stato particolarmente difficoltoso per la presenza di alcuni cani, anche di grossa taglia, nonché di diversi gatti impauriti. I militari, una volta entrati all’interno con l’ingresso invaso dal fumo e dalle fiamme, appurata l’assenza di altre persone e messi in sicurezza gli animali, si sono prodigati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano già interessato il divano, i tappeti e altri suppellettili.

Le operazioni di soccorso da parte dei carabinieri sono state eseguite con non poche difficoltà dettate sia dal materiale interessato dall’incendio, sia dalla mancanza di mezzi idonei allo spegnimento. I carabinieri, per domare le fiamme ed evitare che le stesse potessero propagarsi all’intero appartamento, hanno utilizzato secchi e bottiglie d’acqua presenti in casa.

Terminate le operazioni di spegnimento hanno provveduto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e del 118, ad assistere la signora ustionata e sotto shock. Al termine l’immobile, che non veniva dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco, è stato consegnato alla nipote dell’anziana.

La donna, soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale Belcolle di Viterbo per le ustioni riportate. L’incendio, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, non ha interessato gli appartamenti adiacenti.