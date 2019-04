Aeroporto, FdI ci crede. Rotelli: «Il terzo scalo del Lazio s'ha da fare, a Viterbo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il terzo aeroporto del Lazio s’ha da fare». Dove? Nella città dei Papi, dove il progetto era previsto fino a qualche anno fa. «E Viterbo ha tutte le carte in regola per poterlo ospitare, come stabilito ed evidenziato da tutti gli studi, non ultimo quello del 2010 realizzato da Nomisma».Lo ha detto il deputato Mauro Rotelli, responsabile comunicazione di Fratelli d'Italia, a margine del convegno "Aeroporto di Fiumicino come autostrade. Una concessione da rivedere nell'interesse della Nazione e di Alitalia", organizzato dal partito.Nel corso dell'iniziativa, Rotelli ha ribadito il concetto: «Fratelli d’Italia crede che lo sviluppo delle infrastrutture sia fondamentale per tutto il sistema Paese - ha spiegato - e in particolar modo per le economie dei territori». Quindi ha ripercorso un pezzetto di storia recente. «In quest’ottica la realizzazione del terzo aeroporto della regione, come peraltro era previsto prima che il governo Monti intervenisse e lo cancellasse, diventa strategica anche per la nostra compagnia di bandiera».Da qui la proposta «ottimizzare le risorse per la realizzazione del terzo scalo regionale, destinato alle compagnie low cost, potenziare Fiumicino come hub internazionale - ha concluso Rotelli - e migliorare i collegamenti tra gli aeroporti e le più importanti città laziali».