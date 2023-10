A Bolsena si parla d’integrazione e inclusione sociale nell’Unione Europea dal 19 al 23 ottobre.

Conferenze, incontri e tavole rotonde per parlare d’integrazione e inclusione sociale nell’Unione Europea. Le delegazioni di associazioni culturali e folkloriche provenienti da Volkersthausen (Germania), Lloret De Mar (Spagna) e Saint Julian (Malta), guidate rispettivamente dai sindaci Marcus Röwer, Adriàn Lamelas Martinez e Guido Dalli, si riuniranno a Bolsena dal 19 al 23 ottobre, nell’ambito di “Volsinii-E Volunteering Organizations Learning Social and non Discrimination in an Inclusive Europe”.

Il progetto, realizzato dall’agenzia Ace20 che con il dottor Angelo Ciocchetti ne ha curato la presentazione e l’organizzazione, ha l’obiettivo di rafforzare le forme di gemellaggio tra Bolsena e altri comuni dei Paesi europei e di creare opportunità per espandere la rete internazionale al fine di aumentare la consapevolezza sull’importanza del processo d’integrazione europea basato sulla solidarietà; di promuovere il senso di appartenenza alla cittadina europea e la riflessione sul futuro dell’Unione Europea.

Sedi degli incontri la sala multimediale dell’ufficio turistico, il teatro San Francesco e l’auditorium comunale. “Tradizioni e culture diverse rappresentano una grande ricchezza umana – afferma il sindaco Paolo Dottarelli -. Bolsena da sempre guarda all’Europa e al mondo per la sua storia. L’obiettivo di questa cinque giorni è riscoprire il nostro patrimonio, proponendo spunti di riflessione sul futuro dell’Europa, sul senso di appartenenza all’Unione e sui vantaggi che ne derivano”. “Il gemellaggio tra comuni è uno dei principali strumenti attraverso i quali le comunità locali dei vari Paesi europei possono incontrarsi – afferma l’assessore comunale Roberto Basili -, per favorire la conoscenza delle diverse espressioni culturali che compongono il mosaico di popoli del Vecchio Continente”.

Il programma Giovedì 19 ottobre Alle 19, il sindaco Paolo Dottarelli porterà i saluti della comunità bolsenese, cui seguirà una conviviale di benvenuto.

Venerdì 20 ottobre Alle 10, si terrà una visita guidata di Bolsena di due ore, cui seguirà, alle 12, l’apertura ufficiale del programma con il workshop “Obiettivi e priorità del progetto e programma CERV”.

Nel primo pomeriggio, alle 15, si svolgerà la visita guidata “Itinerario farnesiano”.

Sabato 21 ottobre Alle 10 avrà luogo la presentazione delle delegazioni con gli interventi dei sindaci Paolo Dottarelli, Marcus Röwer, Adriàn Lames Martinez e Guido Dalli, che lascerà poi spazio, alle 11, al dibattito sull’integrazione sociale, sul volontariato e sulle organizzazioni giovanili, con la partecipazione della dottoressa Ilaria Batrolotti di “Lazarus union – CSLI Corps saint Lazarus international”. Alle 12, ci saranno la visita a Palazzo Cozza Caposavi e alle 15 quella a Palazzo del Drago. La sera, alle 20.30, si svolgerà la conviviale con musica “Bolsena incontra l’Europa”

Domenica 22 ottobre La giornata sarà dedicata alla scoperta del territorio: alle 10,30, con una passeggiata intorno Bolsena e, alle 15, con un tour a Orvieto e Civita di Bagnoregio. Lunedì 23 ottobre La conclusione dei lavori sarà affidata al sindaco Dottarelli, che omaggerà, alle 13, le delegazioni delle associazioni di volontariato.