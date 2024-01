Sciopero aeroporti oggi 8 gennaio, cosa succede

Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 20 voli nazionali previsti per la giornata di uno sciopero delle società di handling a Milano (Linate e Malpensa) e Firenze, durato 24 ore. La compagnia aerea assicura, tuttavia, che tutti i voli internazionali saranno garantiti. Invita i passeggeri con biglietti per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo sul sito ufficiale ita-airways.com o contattare l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, «a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto»