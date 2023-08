Italiano senza permesso di soggiorno espulso dall'isola di Bali

L'Ufficio immigrazione di Denpasar, capoluogo amministrativo di Bali in Indonesia, ha avviato le procedure di espulsione per 6 cittadini stranieri tra i quali anche un italiano. Le persone sono state fermate e sottoposte alla procedura di allontanamento nell'ambito della sull’immigrazione. Tedy Riyandi, capo dell'Ufficio immigrazione, ha affermato - come riportano i quotidiani locali, che si tratta di 6 individui: 3 di cittadinanza russa, una ucraina, una del Regno Unito e una, appunto, italiana. «Le violazioni commesse spaziano dal soggiorno prolungato, all'abuso dei permessi di soggiorno e al mancato rispetto delle norme legali. Come risultato di queste violazioni, 5 (cinque) persone sono state espulse e una è stata posta in detenzione per immigrati» ha dichiarato Tedy Riyandi. Non è la prima volta che a Bali, paradiso terrestre e meta ambita del turismo mondiale, si attivano le forze di controllo sull'immigrazione.: «Rimaniamo impegnati a condurre un'applicazione della legge vigile e misurata, mantenendo allo stesso tempo un approccio umano nei confronti dei cittadini stranieri che risiedono nella regione di Bali. Ciò viene fatto per garantire che l'ordine e la sicurezza, sostenendo allo stesso tempo la crescita economica attraverso il settore del turismo»