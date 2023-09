Venezia, la rissa tra i camerieri e i turisti in piazza San Marco

EMBED





Spintoni, botte, sedie usate come corpo contundente: è volato di tutto in piazza San Marco, normalmente "salotto buono" di Venezia tranne quando qualche cameriere, di solito compassato e premuroso, perde la pazienza e scaccia alcuni turisti troppo insistenti nel voler andare in bagno senza consumare.