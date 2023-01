Funerali Ratzinger, Baetzing: «Molti fedeli, anche se non come per Wojtyla»

«Negli ultimi tre giorni oltre 200.000 persone sono andate a San Pietro per la salma di Papa Benedetto, molto di più di quanto atteso. Forse avrebbero potuto venire più persone alle esequie questa mattina ma era molto diffile darne una stima. Papa Benedetto ha vissuto per 10 anni una vita ritirata, ha pregato, pensato alla Chiesa. Io ho avvertito che sia stata un grande numero di fedeli qui per congedarsi da lui, non è ovviamente la stessa cosa come con Giovanni Paolo II che è morto come papa regnante. Ciò appartiene anche un po' allo stile di Benedetto XVI, appartato e umile, come gli ultimi anni che ha trascorso»: così monsignor Georg Baetzing, numero uno dei vescovi tedeschi, presidente della Conferenza episcopale tedesca, parlando con i giornalisti al termine dei funerali solennni del Papa emerito Joseph Ratzinger.