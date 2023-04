Terni: studenti del liceo artistico Metelli a scuola di sicurezza stradale

Sono stati circa 200 gli alunni del terzo anno del liceo artistico Metelli di Terni che hanno partecipato all’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale di Fondazione Ania, progetto itinerante partito da Roma che toccherà 9 città italiane fino ad arrivare all’ultima tappa che è Torino. Gli studenti hanno assistito ad una sessione teorica in aula, durante la quale un pilota ha affrontato i concetti base per una guida sicura: la corretta posizione da assumere quando ci si mette al volante, il controllo dell’auto in situazioni di pericolo, i rischi correlati alla distrazione e alla guida in stato psicofisico alterato. Dopodiché in palestra hanno potuto mettere in pratica le nozioni apprese con dei simulatori di guida. Nel video di Claudia Sensi l’intervista all’istruttore di guida sicura Paolo Delle Piane.