Terni, Senso Civico: “La sinistra ha tutte le possibilità per tornare a vincere”

Il capogruppo di Senso Civico in consiglio comunale Alessandro Gentiletti ha tenuto una conferenza stampa a palazzo Spada, per fare un resoconto su quanto fatto e sull'attività in vista delle prossime elezioni amministrative. Presenti Federica Porfidi di Sinistra italiana, Antonio Iannoni di Articolo Uno, FIlippo Formichetti di Terni Valley e Mauro Scarpellini di Socialismo XXI. "In questi anni abbiamo svolto un’opposizione energica ed umile, ha detto, ora che la sinistra si è rigenerata e ricollegata col territorio abbiamo tutte le carte in regola per tornare a vincere. Pensiamo di poter costruire un'alternativa che possa far tornare finalmente al centro dell'attenzione le politiche sociali, dell'emergenza abitativa, la crisi delle imprese. A Terni un'impresa su quattro è a rischio default, ci dicono i dati nazionali, i salari sono sotto la media. La città si è impoverita eppure ha tante energie per uscire da questa palude." La dichiarazione del consigliere Alessandro Gentiletti nel video di Claudia Sensi.