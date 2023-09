L'India lancia Aditya-L1, viaggio al centro del sistema solare

L'India ha lanciato con successo Aditya-L1, la sua prima missione di osservazione verso il sole, una settimana dopo che il Paese ha inviato sulla Luna un rover nella zona polare meridionale. La navicella è decollata dalla rampa di lancio dell'isola di Sriharikota, come si vede nelle immagini dell'agenzia spaziale indiana Isro.

La missione Aditya-L1 (Aditya significa "sole" in hindi) durerà 4 mesi. Nel video i tecnici applaudono durante il lancio del missile che ha portato in orbita la sonda per l'osservazione del sole.