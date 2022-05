Buco nero, il video che riproduce la sensazionale scoperta

"Lo abbiamo sognato per 20 anni": sono state queste le prime parole che hanno accompagnato la foto del buco nero della Via Lattea. A pronunciarle, nell'incontro organizzato in Italia presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), è stato Ciriaco Goddi ,Università di Cagliari, Inaf e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), mentre l'immagine della Via Lattea sullo schermo scorreva verso il cuore della galassia, fino a mostrare quella sorta di "ciambella" dal colore rossastro, come l'hanno chiamata scherzando i ricercatori. «È un risultato tanto atteso perché dimostra la correttezza delle previsioni contenute nella teoria della relatività generale di Einstein», ha detto il presidente dell'Inaf, Marco Tavani. Per il vicepresidente dell'Infn, Marco Pallavicini, «questo è un bellissimo giorno per la ricerca perché adesso abbiamo la prova geografica e visibile di quanto sia importante la collaborazione internazionale nel campo della ricerca. È la prova che l'Italia è presente nei più importanti risultati scientifici, lavorando in sinergia».