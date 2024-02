Il teatro Vittoria riapre dopo 27 anni, il sindaco Mastrangeli: «Una bella giornata»

«E' una bella giornata». Così il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha concluso il suo intervento per la riapertura del teatro Vittoria, nel centro storico della città. Era chiuso da 26 anni, il Comune lo aveva acquistato nel 2012 e poi aveva ottenuto i fondi della Regione per ristrutturarlo, oggi l'atteso taglio del nastro «con 40 giorni di anticipo sul cronoprogramma, noi i cantieri li apriamo e li chiudiamo» ha detto ancora Mastrangeli riferendosi alle polemiche su alcune opere al palo, come ad esempio il vicino Largo Turriziani.

Presenti all'evento l'ex primo cittadino Nicola Ottaviani, oggi deputato, con il quale è iniziato l'iter per la riapertura del teatro, la giunta al completo, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli che ha portato i saluti del presidente Rocca. In sala oltre ai vertici delle forze dell'ordine, anche il regista e sceneggiatore Stefano Reali.

Il teatro - che risale al 1911 - ospiterà 260 posti, mentre sono stati annunciati gli imminenti lavori al vicino Nestor («serviranno due anni e mezzo, poi sarà il quarto teatro del Lazio per capienza») e quelli in fase di conclusione per l'auditorium di Selva Piana. «Questo - ha concluso Mastrangeli - ci consentirà di avere un'offerta culturale senza eguali per città delle nostre dimensioni»