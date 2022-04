«Questa è l'unica bandiera al mondo su cui è scritto "pace", in Veneto siamo da sempre per la pace». Così il presidente del Veneto Luca Zaia donando al presidnete del Coni Giovani Malagò il drappo con il Leone di San Marco, in occasione della premiazione degli atleti olimpici e paralimpici veneti di ritorno da Pechino. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it