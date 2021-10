Vaccini, Jacobs: «Polemiche? Pensiamo ai più fragili»

«In questo momento è fondamentale che ognuno di noi non pensi solo a se stesso ma anche agli altri, soprattutto alle persone più fragili. Dobbiamo cercare di fare del bene al prossimo». Lo dice Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, soffermandosi sulle polemiche legate al vaccino anti covid e al Green Pass a margine dell'evento al Senato per celebrare le imprese degli azzurri. A chi domanda se tra gli atleti azzurri ci sia qualcuno contrario al vaccino, l'olimpionico dei 100 metri risponde: «Assolutamente no, si sono tutti vaccinati fin da subito. Non abbiamo mai dovuto convincere qualcuno a farlo». (LaPresse)