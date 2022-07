Il secondo portiere della Roma acquistato durante la sessione di mercato estiva: «Quelle parole hanno avuto su di me un effetto molto forte perché pronunciate da uno degli allenatori più grandi di sempre. Non potevo immaginare che mi avrebbe allenato anche nei sogni più ottimistici. Sono qui in un grande club con grandi tifosi e in Paese in cui si parla una lingua molto bella»