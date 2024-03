Serie A, stasera il big match al Maradona tra Napoli e Juve

Nel sabato della 27ma di serie A il travolgente successo della Roma, 4-1 a Monza, e i pareggi tra Torino e Fiorentina e tra Udinese e Salernitana. Oggi altre cinque partite, il big match in serata al Maradona tra Napoli e Juventus. "Serve tornare a vincere a Napoli , dobbiamo fare di tutto per arrivare secondi", ha detto in conferenza stampa il tecnico bianconero, Max Allegri, che recupera Danilo e Chiesa. Gli azzurri di Calzona cercano conferme e punti per l'Europa. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Verona-Sassuolo, alle 15 Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce. Alle 18 la sfida tra Atalanta e Bologna, decisiva per il quarto posto. Il turno si completa domani con l'Inter capolista che riceve il Genoa.