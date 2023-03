Serie A, la Juve batte la Samp: Roma ko in casa

Nel posticipo della domenica sera della 26esima giornata di Serie A , la Juve ha sconfitto 4-2 la Sampdoria all'Allianz. Bianconeri avanti 2-0 con Bremer e Rabiot, raggiunti dai blucerchiati con Augello e Djuricic. Il gol del sorpasso della squadra di Allegri è ancora del francese, che realizza una doppietta. Poi Soulé fa poker Sconfitta casalinga 4-3 della Roma con il Sassuolo. Giallorossi in 10 per tutta la ripresa per l'espulsione di Kumbulla. La squadra di Mourinho è quarta insieme al Milan, che stasera alle 20.45 ospita a San Siro la Salernitana nel match che chiude il turno.