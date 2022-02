Senegal, il bus della squadra circondato dai tifosi a Dakar

Il presidente senegalese Macky Sall ha dichiarato festiva la giornata odierna per celebrare la prima vittoria della nazionale di calcio alla Coppa delle nazioni africane (Afcon), come ha annunciato la televisione di Stato. Sall, che avrebbe dovuto visitare le Comore alla fine di un viaggio che lo ha portato in Egitto ed Etiopia, ha cancellato l'ultima tappa nelle isole per dare il benvenuto ai vincitori.. Dopo due sconfitte nelle finali del 2002 e del 2019, il Senegal ha vinto ieri in Camerun la sua prima Afcon battendo 4-2 l'Egitto ai rigori dopo una partita e tempi supplementari senza reti.