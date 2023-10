Scommesse illecite, indagato Fagioli della Juve

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Torino su alcune piattaforme illecite di scommesse online. Il giocatore non avrebbe alcun ruolo nell'organizzazione delle puntate, ma il suo nome sarebbe emerso tra i vari profili degli scommettitori. Per il 22enne si potrebbero profilare problemi di giustizia sportiva: per tutti i tesserati è infatti vietato scommettere sul calcio, indipendentemente dalla piattaforma. Se si dovesse accertare che è questo il caso, il centrocampista della Juventus potrebbe rischiare dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni.