Calcioscommesse, Lotito: «Aspettiamo e vediamo le carte»

EMBED





"Non conosco il dettaglio, non conosco la situazioni, dite che c’è uno scandalo però vediamo prima le carte, di che cosa stiamo parlando, vediamo chi riguarda". Lo dice il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine dell'appuntamento di FI a Monza. "Preoccupazione? Per quanto riguarda la società io ho sempre fatto le battaglie per la trasparenza, correttezza, rispetto delle norme. Io non so se sono fatti attuali o fatti pregressi, valuteremo al momento opportuno se avremo a disposizione le carte", ha aggiunto Lotito. (LaPresse)