Roma, tifosi del Brighton si godono il prepartita di Europa League

Sale l'attesa dei tifosi della Roma in vista della sfida contro il Brighton, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League . Centinaia di tifosi inglesi hanno allegramente invaso la capitale, godendosi le ore che precedono il match tra ristoranti e bar. Questo simpatico gruppo di supporter è stato ripreso in un locale romano con vista sul Pantheon. Canti e brindisi benaugurali, sperando in una buona partita della squadra allenata da De Zerbi. (LaPresse)