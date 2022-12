Qatar 2022, la Germania si gioca tutto contro Costarica

Oggi altri quattro match ai Mondiali di calcio in Qatar. Tutto da decidere nel gruppo E. Partita da dentro o fuori per la Germania che affronta la Costa Rica e ha un solo risultato a sua disposizione per centrare gli ottavi. Tedeschi a quota 1, centramericani a 3. Nell’altro match la Spagna, prima in classifica con 4 punti, affronta il Giappone, secondo a 3. Nel gruppo F due posti a disposizione per tre squadre: Croazia e Marocco, prime a 4 punti, se la vedranno rispettivamente con Belgio, che di punti ne ha 3, e Canada già fuori. (LaPresse)