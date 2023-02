Pinto: «Il futuro di Mourinho non è legato alla Champions»

EMBED





Il gm romanista: «Né io né Mourinho abbiamo bisogno di una pressione extra per la Champions. Sappiamo tutti quanto è diverso giocarla o no. La Roma compete per tutte le partite, alla fine della stagione faremo i conti. Non mi sento di dire che se non andiamo in Champions va via al 100% o il contrario. La squadra ha un atteggiamento giusto e non ha bisogno della pressione sulla Champions».