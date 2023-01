Niki Lauda intervistato da Sandra Milo sul rapporto con Enzo Ferrari e sul suo incidente del 1976

Enzo Bearzot, Claudio Martelli, Gianni De Michelis, Carlo De Benedetti, il Generale Nino Pasti, Niki Lauda, Ornella Vanoni: è il 1982 con i suoi protagonisti al centro della terza puntata di MIXER – Vent’anni di televisione, in onda giovedì 26 gennaio in seconda serata su Rai3 – e mercoledì 1° febbraio in prima serata su Rai Storia –, viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca.

Politica, finanza, geopolitica e il grande sport sono i macrotemi dei “faccia a faccia” di questo nuovo appuntamento: si parte con Enzo Bearzot, CT dei Campioni del Mondo di Spagna 1982, intervistato poco prima del trionfo sul suo rapporto con i giornalisti, la società e i tifosi; a seguire, il Generale Nino Pasti, ex Vicecomandante Supremo NATO in Europa, Deputato indipendente del PCI e definito “il più fedele amico dell’Unione Sovietica nel Parlamento italiano”; è poi la volta del gotha del Partito Socialista, l’astro nascente e Vice Segretario Claudio Martelli e Gianni De Michelis, nel 1982 Ministro delle Partecipazioni Statali, sul tema del potere, la democrazia, la stampa e il rapporto con Bettino Craxi; infine il Presidente della Olivetti Carlo De Benedetti, incalzato su sindacati, capitalismo, rapporto col denaro, l’esperienza alla Fiat e al Banco Ambrosiano, la persecuzione antiebraica.

Per la pagina dello spettacolo, Ornella Vanoni si racconta a cuore aperto con Vittorio Nevano su vita personale e carriera, tra successi e fragilità.

Nel programma fa il suo ingresso Sandra Milo con le sue interviste (“Mixer Test”), come con Niki Lauda, tre volte campione del mondo di Formula 1, che riflette sull’esperienza terminata con la Ferrari e il grave incidente che lo ha visto coinvolto nel 1976.

Infine, l’introduzione della nuova rubrica Il film in due minuti, con cortometraggi d’animazione realizzati ad hoc da Stefano Disegni e Massimo Caviglia; in questa puntata, “Portiere di notte”.

Ideato e presentato da Giovanni Minoli dalla sala A di Radio Rai, con la regia di Luca Mancini e prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Radio Rai, MIXER – Vent’anni di televisione, in questa prima stagione dedicata agli anni ’80, racconta i grandi temi e gli snodi della storia italiana di fine Novecento, con un nuovo montaggio, un differente intreccio narrativo e a un taglio editoriale critico per ripercorrere gli ultimi 20 anni del XX secolo che hanno cambiato la storia del nostro Paese, attraverso le inchieste, i reportage, i sondaggi, le pagine sul costume, gli esteri, l’economia, lo spettacolo e lo sport che hanno caratterizzato “MIXER – Il piacere di saperne di più”, format innovativo e ancora di grande attualità, accanto alla possibilità di rivedere i protagonisti del secolo scorso.

MIXER – Vent’anni di televisione, 20 puntate da 45’ ciascuna, è un programma ideato e condotto da Giovanni Minoli, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Radio Rai, scritto con Giovanna Corsetti, Giulia Foschini, Sara Tardelli e Ludovica Siani, regia di Luca Mancini. Riprese studio Sala A di Radio Rai di Leonardo Lo Frano, a cura di Serena Valeri, produttore esecutivo Roberta Sangermano. Delegato Rai Piero A. Corsini.