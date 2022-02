Salernitana, Nicola soddisfatto del suo esordio: «Sono qui perché ci credo»

(Agenzia Vista) Salerno, 20 febbraio 2022 "Ci sono molte cose che mi sono piaciute, stasera affrontavamo una grande squadra. Sappiamo che c'è molto da fare, ma il lavoro non ci preoccupa. È un piacere, di sicuro se faremo qualcosa di grande lo faremo per questo pubblico: da fuori si vedeva un entusiasmo incredibile, da dentro è travolgente. Quanto ci credo? Il fatto stesso che io sia qui significa che voglio crederci. Qui ci sono persone affermate, ci sono idee e valori. Ho piacere di lavorare per questo presidente. Sono orgoglioso e ho il piacere di lavorare con questo direttore". Lo ha detto l'allenatore della Salernitana Davide Nicola dopo il pareggio contro il Milan al suo esordio in panchina. Courtesy LiraTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it