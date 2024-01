Nata Matilde la figlia di Federica Pellegrini, mons, Genovese: «Un dono grandissimo»

“Auguri e felicitazioni a Federica e Matteo per questo evento così bello: essere mamma e papà è un dono grandissimo”, questo il messaggio consegnato da monsignor Antonio Genovese, parroco a Montebelluna, alla campionessa Federica Pellegrini, da poco diventata mamma della piccola Matilde. Monsignor Genovese, che ha celebrato il matrimonio tra la campionessa e Matteo Giunta, per tanti anni, a Spinea, ha visto crescere Federica Pellegrini e ne sottolinea il sacrificio: “Aveva le doti, ma anche lo spirito di sacrificio. Mentre gli altri si divertivano lei era in piscina sin dal mattino presto”. Fonte video Medianordest Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev