Cannavaro: «Mi piacerebbe allenare il Napoli ma ora c'è Spalletti»

Fabio Cannavaro lascia la guida del Guangzhou, squadra della massima serie cinese per far ritorno a Napoli. Nella conferenza stampa convocata presso un hotel cittadino il Pallone d'oro 2006 non ha nascosto l'ambizione di allenare la squadra della sua città, dove è cresciuto calcisticamente e a cui è rimasto molto legato: «Sono stato sempre tifoso del Napoli. Allenarlo sarebbe una doppia soddisfazione. Ma in questo momento c'è un buonissimo allenatore che sta dimostrando il suo valore. Adesso la squadra gioca bene ed è prima in classifica. Speriamo lo faccia a lungo». (LaPresse)