Motogp, pole di Bagnaia a Misano Adriatico

Francesco Bagnaia conquista la pole position del GP dell'Emilia Romagna a Misano Adriatico: Il pilota Ducati precede i compagni di scuderia Miller e Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi, domani alla sua ultima gara in Motgp in italia,: per il Dottore 23esimo posto in griglia. Male il leader del mondiale Quartararo che partirà 15esimo. Le qualifiche a Misano arrivano nella decennale della morte di Marco Simoncelli, ricordato con una quercia piantata nel circuito romagnolo. «Sono passati dieci anni ma a me sembra che l’ultima volta ho visto il Sic due mesi fa. Ogni tanto lo sogno e lo penso spesso», ha detto Valentino. (LaPresse)