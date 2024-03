La Roma ha vinto 1-4 contro il Monza al Brianteo. Buona anche la sesta per Daniele De Rossi che ha perso solo una partita nelle sette partite in cui ha guidato i giallorossi. I biancorossi, invece, fermano la loro corsa per raggiungere una salvezza tranquilla che comunque resta vicina vissti i 36 punti già in cassaforte.

Monza-Roma, De Rossi vince la sesta: 4-1 fuori casa. In gol Pellegrini, Dybala, Lukaku e Paredes