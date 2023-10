Milano-Cortina, Zaia: «Pista da bob? Nessun motivo per pensare che non si faccia»

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha parlato a margine di 'L'Italia delle Regioni' a Palazzo Reale a Torino , in merito alla questione della pista da bob dei Giochi olimpici. "Chiusura ideologica a un eventuale piano B? Non si tratta di questo, perché restiamo fermi sul nostro dossier in attesa che si prendano delle decisioni. Ricordo che le Olimpiadi sono un'operazione in attivo rispetto a tutto quello che stanno portando porteranno" le parole di Zaia. "Siamo in una fase - ha aggiunto - in cui le aziende disponibili per realizzare il bob sono pochissime quindi il governo valuterà se andare avanti con questa negoziazione privata, staremo a vedere quali saranno le decisioni. Comunque, non ho motivo di non pensare che non si faccia, le Olimpiadi si fanno". (LaPresse)