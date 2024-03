Milano-Cortina, Catella (Coima): «Cantiere in anticipo sui tempi»

EMBED





"La data prevista per la consegna ufficiale del Villaggio Olimpico di Scalo Porta Romana a Milano è luglio 2025, quindi i tre mesi di anticipo annunciati, sono consolidati". A dirlo è il ceo di Coima, Manfredi Catella a margine della cerimonia di completamento delle strutture del Villaggio Olimpico e Paralimpico dell'ex scalo ferroviario di Milano. "Il programma formale prevederebbe la consegna alle autorità delle Olimpiadi dell'infrastruttura edilizia non arredata. Dopo i 15 giorni dell'evento, loro ce lo riconsegnerebbero per far cambiare gli allestimenti e aprire lo studentato. Dove possiamo ottimizzare? Se invece di fare questa consegna e poi riconsegna, lavoriamo subito con la Fondazione Milano Cortina in modo tale che noi lo consegniamo già allestito e già con le previsioni dello studentato", ha proseguito Catella: "L'obiettivo straordinario sarebbe quello di poter aprire lo studentato con 1700 posti letto nel 2026, quindi con l'Anno Accademico 2027. Quello che avevamo alle spalle di molto sfidante era arrivare qui oggi e ci siamo arrivati. Davanti c'è sempre comunque un cantiere e quindi bisogna sempre non abbassare la guardia perché poi è un cantiere complesso, però mi verrebbe da dire che siamo arrivati in pianura, non voglio dire in discesa ma in pianura sì", ha concluso. (LaPresse)