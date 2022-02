Milano-Cortina, atterra a Malpensa la delegazione con la bandiera olimpica che arriva da Pechino

E' atterrata all’Aeroporto di Malpensa la delegazione di Milano Cortina 2026 che ha portato in Italia la bandiera Olimpica, all'indomani della cerimonia di consegna in occasione della chiusura dei Giochi di Pechino 2022. E' stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, il primo a sventolare la bandiera Olimpica uscendo dall'aereo, quindi è stata la volta del sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, e del presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Al loro fianco il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e alcuni degli atleti azzurri protagonisti a Pechino, tra cui la campionessa di short track Arianna Fontana e la medagliata del pattinaggio Francesca Lollobrigida, portabandiera per l'Italia alla Cerimonia di chiusura. (LaPresse)